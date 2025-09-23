Xlife Sciences AG Halbjahresbericht 2025: Fokus auf NASDAQ-Listing der VERAXA Biotech AG und Internationalisierung

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Zürich, 23. September 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Das erste Halbjahr stand im Zeichen der konsequenten Vorbereitung auf die Kapitalmärkte. Mit der Einreichung des F-4-Prospekts durch die VERAXA Biotech AG wurde ein entscheidender Schritt in Richtung NASDAQ-Listing vollzogen. Dies war ein wichtiger Meilenstein, sowohl für VERAXA als auch für Xlife Sciences als Inkubator.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 der Xlife Sciences AG steht unterwww.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» als PDF-Dokument zum Download bereit.

Operative Höhepunkte im ersten Halbjahr 2025

VERAXA Biotech AG: Mit ihrer proprietären Plattform im Bereich Bi-Targeted Antibody Cytotoxicity (BiTAC) und Antibody-Drug Conjugates (ADC) adressiert VERAXA eines der grössten Probleme moderner Krebstherapien - die «on-target, off-tumor»-Toxizität. Das geplante NASDAQ-Listing eröffnet Zugang zu globalen Investorenkreisen und unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Firstgene Life Sciences & Hovione: Aufbau einer innovativen Virus-like Particle (VLP)-Plattform zur Gentherapie gegen Leberkrebs, welches ein Projekt mit internationaler Strahlkraft darstellt.

Allianz in Korea: Kooperation mit JIPYONG LLC und JIPYONG IP zur Anbindung regionaler Life-Sciences-Unternehmen an globale Kapitalmärkte und Stärkung der Präsenz in Asien.

Digital Health & Präzisionsonkologie: Memorandum of Understanding mit Huraypositive Corp. und OncoMASTER Inc. zur Stärkung in zwei wachstumsstarken Zukunftsfeldern.

Diese Entwicklungen verdeutlichen die Internationalisierung der Xlife Sciences-Plattform und bereiten die Portfoliogesellschaften auf kapitalmarktrelevante Erfolge vor.

Finanzkennzahlen H1 2025

Aus der Erbringung von Dienstleistungen an unsere Projektgesellschaften erzielten wir im ersten Halbjahr 2025 (per 30. Juni 2025) einen Umsatzerlös von CHF 354.321.- (Vorjahresperiode: CHF 349.818.-). Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie beträgt CHF -0.53.- (Vorjahresperiode: CHF 0.08.-). Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 536.3 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 509.9 Mio.). Das Eigenkapital beträgt CHF 391.9 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 367.0 Mio.). Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende Juni 2025 auf CHF 51.553.- (per Ende Juni 2024: CHF 99.776.-).

Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2025

Die Prioritäten für das zweite Halbjahr sind klar definiert:

Die Begleitung des NASDAQ-Listings der VERAXA Biotech AG stellt das bedeutendste Kapitalmarktprojekt der Firmengeschichte dar. Konkretisierung der Firstgene/Hovione-Partnerschaft in Richtung klinischer Umsetzung. Operationalisierung der Allianzen in Asien mit Fokus auf Digital Health und Präzisionsonkologie. Ausbau der Präsenz und des Partnering-Programms in den USA über Dr. Frank Plöger, um den Zugang zu Investoren und strategischen Partnern weiter zu vertiefen. Präsentation der klinischen Studie von saniva diagnostics GmbH, welche wichtige Impulse für die Validierung und Kommerzialisierung des NeuroMex Projekts liefern wird. Konsolidierung und Fokussierung des Portfolios, um Ressourcen gezielt auf die wertstärksten Projekte auszurichten und die Effizienz des Inkubationsmodells zu erhöhen.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert: «Das bevorstehende NASDAQ-Listing von VERAXA ist mehr als ein Einzelevent, es ist der exemplarische Beweis für die Funktionsfähigkeit unseres Inkubationsmodells. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern legen wir die Basis für nachhaltige Wertsteigerung und globale Sichtbarkeit.»

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2025 28. April 2026 Valuation Report 2025 05. Mai 2026 Generalversammlung 2026 26. Juni 2026

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG



Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Weitere Informationen unter https://www.veraxa.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

