ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ströer auf 55 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihre Schätzungen am Dienstag an die jüngste Prognosesenkung des Werbespezialisten an. Mit ihrer weiter optimistischen Einschätzung setzt die Expertin auf einen anhaltenden Trend in der Digitalisierung der Außenwerbung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 16:00 / UTC

Ströer

