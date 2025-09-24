Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt General Motors auf 'Buy' - Ziel hoch auf 81 Dollar

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für General Motors deutlich angehoben von 56 auf 81 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit seinen Ergebnisschätzungen sieht sich Analyst Joseph Spak laut seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung bis 2027 um bis zu 42 Prozent über dem Konsens. Er ist dabei deutlich optimistischer für die Profitabilität des Autokonzerns./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 23:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

