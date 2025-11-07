W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Bitcoin zwischen Midlife-Crisis und Neuanfang - ist der alte Zyklus vorbei? Mit @geopoliticaldotbiz

In dieser spannenden Diskussion sprechen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Markus Miller (KRYPTO-X.BIZ) über die neuesten Entwicklungen an den Finanz- und Kryptomärkten. Im Fokus stehen die Rolle von Bitcoin, die Bedeutung der Hashrate und die Herausforderungen des Bitcoin-Minings in einem sich wandelnden Marktumfeld. Richy und Markus beleuchten, warum Regulierung und Dezentralität keine Gegensätze sein müssen, und welche globale Dynamik sich aktuell in der Krypto-Adoption abzeichnet – insbesondere in der Asien-Pazifik-Region und in Ländern mit instabilen Währungen. Sie diskutieren, wie Kryptowährungen dort als Alternativsystem fungieren und welche Rolle institutionelle Investoren zunehmend einnehmen.

Timestamps:
00:00 ► Einführung in den Börsenmarkt und aktuelle Entwicklungen
03:07 ► Marktanalyse: Gier, Angst und die Rolle von Bitcoin
06:09 ► Systemversagen und die Bedeutung von Geo-Redundanz
08:57 ► Korrelation vs. Kausalität: Missverständnisse im Kryptomarkt
11:56 ►Die Hashrate und die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks
14:57 ► Regulierung und Markteffizienz im Kryptomarkt
18:05 ► Risiken im Kryptomarkt: Monopole und Systemrisiken
24:11 ► Regulierung und Systemrisiken im Kryptomarkt
27:36 ► Marktdynamik und Handelsverflechtungen
30:51 ► Die Rolle der Federal Reserve und Marktüberwachung
33:20 ► Mica-Regulierung und Marktbereinigung
34:22 ► Bitcoin Mining und Energieeffizienz
40:52 ► Dezentralität und Mining Pools
45:12 ► Globale Mining-Landschaft und kulturelle Unterschiede
48:33 ► Korrelation zwischen Verboten und Adaption
49:54 ► Wachstum in der Asien-Pazifik-Region
51:20 ► Institutionelle Investoren und ihre Rolle
52:45 ► Kryptowährungen als Alternativgeldsystem
54:41 ► Einstellung der Deutschen zu Bitcoin
56:33 ► Tokenisierung von Real World Assets
59:10 ► Zukunft des Wertpapierhandels
01:01:43 ► Stablecoins und ihre Bedeutung
01:03:11 ► Bitcoin-Zyklen und ihre Relevanz
01:10:11 ► Risiken der Kreditfinanzierung in Bitcoin-Investitionen
01:13:16 ► Liquidität und Bankenrisiken
01:16:19 ► Altcoin-Markt und Bitcoin-Dominanz
01:20:12 ► Geo-Redundanz und Sicherheitsstrategien
01:25:39 ► Regulatorische Herausforderungen und Steuerfragen
01:31:22 ► Zukunft der Kryptowährungen und Investitionsstrategien

MicroStrategy (Strategy): WKN: 722713, ISIN: US5949724083
Coinbase: WKN: A2QP7J, ISIN: US19260Q1076
BlackRock: WKN: 928193, ISIN: US09247X1019
JP Morgan: WKN: 850628, ISIN: US46625H1005
PayPal: WKN: A14R7U, ISIN: US70450Y1038
Sony: WKN: 853687, ISIN: JP3435000009
Porsche (AG Vz): WKN: PAG911, ISIN: DE000PAG9113

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Paypal
Porsche AG Vz.
Coinbase
Bitcoin Kurs in Euro
Porsche Automobil Holding
Blackrock
JP Morgan
Sony
VZ Holding
SONY ADR
Region Group
GEO HOLDINGS CORP.

