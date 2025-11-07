Bitcoin zwischen Midlife-Crisis und Neuanfang - ist der alte Zyklus vorbei? Mit @geopoliticaldotbiz

🎥 YouTube-Kanal von Markus Miller: @geopoliticaldotbiz⁩



In dieser spannenden Diskussion sprechen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Markus Miller (KRYPTO-X.BIZ) über die neuesten Entwicklungen an den Finanz- und Kryptomärkten. Im Fokus stehen die Rolle von Bitcoin, die Bedeutung der Hashrate und die Herausforderungen des Bitcoin-Minings in einem sich wandelnden Marktumfeld. Richy und Markus beleuchten, warum Regulierung und Dezentralität keine Gegensätze sein müssen, und welche globale Dynamik sich aktuell in der Krypto-Adoption abzeichnet – insbesondere in der Asien-Pazifik-Region und in Ländern mit instabilen Währungen. Sie diskutieren, wie Kryptowährungen dort als Alternativsystem fungieren und welche Rolle institutionelle Investoren zunehmend einnehmen.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in den Börsenmarkt und aktuelle Entwicklungen

03:07 ► Marktanalyse: Gier, Angst und die Rolle von Bitcoin

06:09 ► Systemversagen und die Bedeutung von Geo-Redundanz

08:57 ► Korrelation vs. Kausalität: Missverständnisse im Kryptomarkt

11:56 ►Die Hashrate und die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks

14:57 ► Regulierung und Markteffizienz im Kryptomarkt

18:05 ► Risiken im Kryptomarkt: Monopole und Systemrisiken

24:11 ► Regulierung und Systemrisiken im Kryptomarkt

27:36 ► Marktdynamik und Handelsverflechtungen

30:51 ► Die Rolle der Federal Reserve und Marktüberwachung

33:20 ► Mica-Regulierung und Marktbereinigung

34:22 ► Bitcoin Mining und Energieeffizienz

40:52 ► Dezentralität und Mining Pools

45:12 ► Globale Mining-Landschaft und kulturelle Unterschiede

48:33 ► Korrelation zwischen Verboten und Adaption

49:54 ► Wachstum in der Asien-Pazifik-Region

51:20 ► Institutionelle Investoren und ihre Rolle

52:45 ► Kryptowährungen als Alternativgeldsystem

54:41 ► Einstellung der Deutschen zu Bitcoin

56:33 ► Tokenisierung von Real World Assets

59:10 ► Zukunft des Wertpapierhandels

01:01:43 ► Stablecoins und ihre Bedeutung

01:03:11 ► Bitcoin-Zyklen und ihre Relevanz

01:10:11 ► Risiken der Kreditfinanzierung in Bitcoin-Investitionen

01:13:16 ► Liquidität und Bankenrisiken

01:16:19 ► Altcoin-Markt und Bitcoin-Dominanz

01:20:12 ► Geo-Redundanz und Sicherheitsstrategien

01:25:39 ► Regulatorische Herausforderungen und Steuerfragen

01:31:22 ► Zukunft der Kryptowährungen und Investitionsstrategien



