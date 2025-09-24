EQS-News: Kapitalmaßnahmen im Umfang von 1,25 Mio. EUR erfolgreich umgesetzt

EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalrestrukturierung

Kapitalmaßnahmen im Umfang von 1,25 Mio. EUR erfolgreich umgesetzt



Frankfurt am Main, 24.09.2025 / 09:30 CET/CEST

Die LIBERO football finance AG informiert über die erfolgreiche Durchführung zweier Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft:

Die LIBERO football finance AG hat im Zuge der Umsetzung einer Barkapitalerhöhung, die von der ordentlichen Hauptversammlung am 2. April 2025 beschlossen wurde, insgesamt Stück 360.000 neue Aktien zu einem Preis von 1,25 EUR je neuer Aktie erfolgreich platziert. Der Gesellschaft flossen damit insgesamt 450.000 EUR liquide Mittel zu. Die Kapitalerhöhung ist umgesetzt und bereits im Handelsregister eingetragen. Die Börseneinführung der neuen Aktien ist aktuell in Bearbeitung. Ferner konnten ursprüngliche Gesellschafterdarlehen durch einen Forderungsverzicht eines Aktionärs in Höhe von 800.000 EUR mit Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat ohne Gegenleistung gemäß § 272 Ziff. 2 Nr. 4 HGB als Einlage in die Kapitalrücklage zugeführt werden.

Für die LIBERO football finance AG bedeuten die durchgeführten Maßnahmen, dass die Bilanzposition „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“, die per 30.06.2025 noch bei 686.702,09 EUR lag, zum 30.09.2025 aufgelöst wird und die Gesellschaft wieder ein positives bilanzielles Eigenkapital ausweist. Die Gesellschaft hat damit nach ihrer Einschätzung wieder eine gute Ausgangsgrundlage, um den Start des neuen Geschäftsmodells erfolgreich anzugehen. Erste Abschlüsse mit Fussballvereinen aus Europa sollen voraussichtlich bereits im Oktober erfolgen, nachdem die LIBERO Exchange Plattform im September operativ gestartet ist.

Hinsichtlich des Rechtsstreites mit dem FC Barcelona arbeitet der Vorstand weiter an einer einvernehmlichen Lösung mit der Gegenseite, um auch die noch offenen Themen einer abschließenden Klärung zuzuführen.

Kontakt:

Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag

Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.

