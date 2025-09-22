EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.09.2025 / 16:16 CET/CEST

Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://aktie.bvb.de/publikationen/geschaftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://aktie.bvb.de/en/publications/annual-reports-2

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund Deutschland Internet: https://aktie.bvb.de/

