fox e-mobility AG: Vorvertrag mit Akkodis Germany. Eigenes neues Ingenieurs-Team

Vorvertrag mit Akkodis Germany

Eigenes Ingenieurs-Team in der fox e-mobility Gruppe beginnt mit der Arbeit.

Düsseldorf, 24. September 2025

Die fox e-mobility AG hat heute mit Akkodis Germany einen Vorvertrag abgeschlossen, der die Eckpfeiler für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Fertigung eines ersten fahrbaren Prototypen der MIA 2.0 festlegt. Der Prototyp soll auf internationalen Fachmessen, unter anderem in Paris im Herbst 2026, vorgestellt und anschließend für die Testphase sowie die Typzulassung weiterentwickelt werden.

Mit dem Vorvertrag wird die Voraussetzung geschaffen, dass Akkodis Germany gemeinsam mit dem neuen, erfahrenen Ingenieursteam innerhalb der fox e-mobility Gruppe (FOXMIA Germany GmbH) die Entwicklungsphase planmäßig gestalten kann. Als globales Beratungsunternehmen für digitales Engineering und Teil der Adecco Group ist Akkodis in über 30 Ländern mit rund 50.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen vertreten und bringt umfassende Expertise in komplexen Fahrzeugprojekten ein.

Eigenes neues Ingenieurs-Team in der fox e-mobility Gruppe

Die fox e-mobility AG hat die 2023 als Vorratsgesellschaft gegründete FOXMIA (Germany) GmbH, Düsseldorf mit der Herstellung eines fahrbaren Prototypen bis September 2026 und der technischen Zusammenarbeit mit der Akkodis Germany beauftragt.

Es ist der fox e-mobility AG gelungen, die jüngsten Entwicklungen in der deutschen Autoindustrie für sich zu nutzen und ein Team von hocherfahrenen ehemaligen Mitarbeitern der Akkodis Germany sowie einen Top Designer zu rekrutieren. Sie bringen als Team zusammen fast 100 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Gesamtfahrzeugentwicklung und Produktion sowie Design/Styling in die fox e-mobility Gruppe mit.

Heute wurde Frank Huff zum Head of Engineering der FOXMIA (Germany) ernannt. Frank Huff war über 30 Jahre in leitenden Positionen tätig, davon zuletzt 13 Jahre als Direktor und zuletzt als Vizepräsident bei der Akkodis Germany GmbH, Sindelfingen, wo er schwerpunktmäßig für die Gesamtfahrzeugentwicklung und später für Konzeptfahrzeuge (Entwicklung und Herstellung) verantwortlich war. Er verfügt unter anderem über ein sehr gutes internationales Netzwerk zu Zulieferern und großen Automobilherstellern (OEM)s.

Michael Förster leitete als Projektmanager und Systemingenieur im Auftrag der Ford Werke GmbH, der Mercedes-Benz AG, Ineos Automotive und Lightyear verschiedene komplette Fahrzeugentwicklungsprojekte von der Konzeptphase bis zur Serienproduktion. Michael war für die Leitung und Koordination der Entwicklungsbereiche Karosserie, Exterieur, Interieur, EE und digitale Integration sowie für externe Partner verantwortlich. Michael übernimmt nach seinem Ausscheiden bei Akkodis Germany ab 01. November 2025 die Funktion Direktor Programm Management in der FOXMIA (Germany).

Heute wurde Serdar Soyal, der das Award Winning Design Konzept der MIA 2.0 entworfen hat, zum Design Chef der FOXMIA (Germany) ernannt. Serdar hat seine Karriere im Jahr 2011 begonnen, als er gemeinsam mit einem der bekanntesten Designer der deutschen Automobilbranche, Murat Günak, die erste Generation der MIA als Pilotprojekt der Elektromobilität entwickelte. In 14 Jahren Berufserfahrung hat Serdar für verschiedene große Automobilhersteller weltweit maßgebliche Designarbeit geleistet und ein mittelgroßes Elektro-SUV und eine Limousine, einen Sportwagen für den US-Markt sowie zahlreiche weitere zukunftsweisende Mobilitätsprojekte entwickelt.

Heute wurde Frank Leopold als Direktor Konzept Engineering der FOXMIA (Germany) ernannt. Frank war über 25 Jahre lang bei Opel für Konzeptfahrzeugdesign und -konstruktion verantwortlich und leitete unter anderem die Entwicklung und Konstruktion verschiedener Opel-Konzeptfahrzeuge, bevor er als Leiter für Fahrzeugkonzepte, Design (Styling) und Packaging zur Akkodis Deutschland GmbH wechselte.

Das neue Team steht enthusiastisch hinter dem MIA 2.0 Projekt und beginnt deshalb bereits vor Abschluss der laufenden Kapitalerhöhung mit der Tätigkeit.

Die Bezugsfrist für neue Aktien durch Aktionäre der fox e-mobility AG läuft voraussichtlich am 01.Oktober 2025 ab. Qualifizierte Investoren können danach innerhalb eines kurzen Zeichnungsfensters neue Aktien erwerben.

ir@fox-em.com

fox e-mobility AG

Königsallee 61

D-40215 Düsseldorf

