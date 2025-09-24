Werbung ausblenden

Polen will U-Boote kaufen - Angebot auch aus Deutschland

dpa-AFX · Uhr
WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen steht kurz vor der Entscheidung über den Kauf neuer U-Boote im Ausland. Dafür lägen sechs Angebote vor, darunter ein deutsch-norwegisches, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP. Wenige Tage zuvor hatte Ministerpräsident Donald Tusk eine Vergabe des Auftrags bis Jahresende angekündigt. Die Rede ist von drei oder vier U-Booten.

Bei dem deutschen Angebot handelt es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Das bestätigte TKMS auf Anfrage. Die anderen Bewerber stammten aus Italien, Spanien, Frankreich, Schweden und Südkorea, sagte Minister Kosiniak-Kamysz. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./fko/DP/jha

