Trading-Chance Gold: Achtung!

Inzwischen konnte der Goldpreis die Marke von 3800 Dollar knacken und steuert in Richtung 4000 US-Dollar. In unserem Artikel vom 11.09. hatten wir die Kausalität zwischen der Entwicklung der Goldreserven und dem Preisverlauf des Edelmetalls ausführlich thematisiert und dabei aufgezeigt, dass Gold dann steigt, wenn die Reserven erhöht werden, da es Nachfrage auf dem Markt bedeutet. Sinken die Goldreserven, so schwächelt auch der Goldpreis. Ergänzend dazu wollen wir heute zunächst auf den Netto CoT-Report schauen. Darin werden die Netto-Positionen von Commercials, Kleinspekulanten (Small Specs) und den Asset-Managern (Large Specs) dargestellt.

Fonds kaufen, Kleinspekulanten springen auf

Im folgenden Chart haben wir auf die Darstellung der Commercials bewusst verzichtet, da der Fokus sich auf die spekulativen Kräfte im Markt richten soll. Sie agieren klassischer Weise trendfolgend und gelten als die Treiber von starken Trends.

Die Fonds (grün) kaufen seit Mai 2025 wieder mehr Futures, als sie verkaufen. Die Netto-Position steigt entsprechend. Sie sind derzeit die Treiber des starken und intensiven Trends bei Gold. Bei den Kleinspekulanten (blau) können wir sehen, dass diese auf dem falschen Fuß erwischt worden waren. Den mehrfachen Test der 3500er-Marke und den anschließenden Durchbruch selbiger hatte man zum Aufbau von Shorts genutzt. Da der Preis jedoch weiter stieg, mussten die Small Specs ihre antizyklische Position aufgeben und sind rasch wieder auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Ergo: Die spekulativen Kräfte sind gemeinschaftlich auf der Kaufseite und treiben den Goldpreis auf neue Hochs.

Quelle: www.barchart.com

Wie weit kann ein solcher Trendschub noch reichen? Das ist die Frage aller Fragen. Wir versuchen, uns der Antwort durch die Hinzunahme des Options Open Interest Profile zu nähern.

Options Open Interest Profile

Das Options Open Interest Profile stellt dar, wie viele Optionen welcher Gattung (Call = blau, Put = orange) auf die jeweiligen Preisniveaus entfallen. Je höher das Open Interest auf einem Preisniveau, desto relevanter die Marke. Zum Verständnis dieser Prognose-Technik ist es elementar wichtig, zu wissen, dass der absolute Löwenanteil der Geschäfte am Optionsmarkt sogenannte Stillhaltergeschäfte sind. Stillhalter verkaufen eine Option und wetten damit gegen die Marke, auf die die Option lautet. Geht die Spekulation auf, so streicht der Stillhalter die Optionsprämie am Ende ein.

Beispiel: Ein Trader geht davon aus, dass die Marke von 4000 Dollar im Goldpreis bis zum Abrechnungstermin im Dezember nicht überwunden wird. Er verkauft Dezember-Calls mit einer Basis bei 4000 Dollar. Bleibt Gold unter der besagten Marke, so verfällt die Option wertlos. Steigt der Preis indes über 4000 Dollar, so gerät der Stillhalter unter Druck, da er nun theoretisch nach oben offenes Verlustpotenzial hat.

Das Beispiel macht deutlich, dass und warum die Marken mit den höchsten Open Interests am Optionsmarkt als Widerstände und Unterstützungen, und damit aber auch als potenzielle Kipppunkte fungieren. Bei 3500 Dollar hatten wir ein hohes Open Interest bei den Call-Optionen mit Laufzeit Dezember. Als die Marke überwunden wurde, gerieten die Optionsverkäufer in Schieflage und haben (wahrscheinlich) den Future gekauft, um ihr Verlustpotenzial zu dämpfen. Die nächsten Marken mit einem sehr hohen und im Falle der zweiten Marke sogar dem höchsten Open Interest bei den Dezember-Calls sind 3900 und 4000 US-Dollar. Um diese Marken dürfte ein Kampf entstehen, wobei wir noch so weit vom Dezember entfernt sind, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Durchbruch und damit eine Beschleunigung der Rallye durchaus als hoch eingestuft werden darf. Die Region von 3400-3500 Dollar stellt inzwischen eine Unterstützung auf der Unterseite dar.

Quelle: www.cmegroup.com

Fazit:

Bereits gut 3 Monate vor dem Abrechnungstermin Dezember nähert sich Gold der Zone 3900 bis 4000 Dollar, auf die die meisten Wetten am Optionsmarkt lauten. Zudem kaufen derzeit Fonds und Kleinspekulanten in Trendrichtung Gold. Wir sehen daher eine sehr gute Chance für eine Attacke auf und einen baldigen Ausbruch über 4000 Dollar. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 3078,272 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 3800 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 5,46. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5RH1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 3400 und 3500 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN UG5RH1 ISIN DE000UG5RH15 Basispreis 3078,272 USD K.O.-Schwelle 3078,272 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 5,46 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

