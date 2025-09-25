Werbung ausblenden

Aktien New York: Weitere Verluste vor Inflationsdaten am Freitag

Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag zunächst fortgesetzt. Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Atempause nach der vorangegangenen Rekordrally. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,49 Prozent auf 45.895,16 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um weitere 0,92 Prozent auf 6.576,80 Punkte bergab. Auch der Nasdaq 100 blieb unter Druck: Er gab um 1,25 Prozent auf 24.197,40 Punkte nach. Den technologielastigen Auswahlindex belasteten Kursabschläge bei einigen Schwergewichten wie Tesla , Alphabet , Meta und Nvidia ./gl/men

