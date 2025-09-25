ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 65 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / MEZ
