Werbung ausblenden
Healthineers-Zukunft im Fokus

Siemens steuern auf Rekord zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Siemens nähern sich am Donnerstagmittag mit klarem Plus ihrer Charthürde bei 240 Euro. Bei fast 245 Euro wartet dann das Rekordhoch vom März. Auftrieb gibt die anhaltende Diskussion um die Zukunft der Tochter Siemens Healthineers im Konzern. Ein großer Anteil der von Siemens gehaltenen 71 Prozent könnte abgespalten werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Noch seien aber keine Entscheidungen gefallen, hieß es unter Bezug auf informierte Kreise.

Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America bekräftigte in einem Kommentar seine jüngste Einschätzung, dass Siemens am Kapitalmarkttag eine Trennung ankündigen und dies zu einer deutlichen Neubewertung des Konzerns führen wird. Er errechnet für Siemens-Aktien einen inneren Wert von 290 Euro. Nach Abspaltung der Medizintechnik-Tochter könnten sich die Anleger ganz auf die mittelfristigen Margenchancen im Softwarebereich fokussieren.

Bei Aktien von Siemens Healthineers ebbte die jüngste Kurserholung ab. Hier sind die Siemens-Pläne zunächst einmal belastender Überhang./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Healthineers

Das könnte dich auch interessieren

Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten25. Sept. · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Aktien New York Ausblic
Drohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen30. Sept. · dpa-AFX
Drohender Regierungsstillstand dürfte Wall Street ausbremsen
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich trotz möglichen Shutdowns erholen29. Sept. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich trotz möglichen Shutdowns erholen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden