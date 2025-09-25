Werbung ausblenden

APA ots news: bank99 platziert erste Senior-Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 85 Millionen Euro

Wien (APA-ots) - - 

Debütemission am Kapitalmarkt 

- 

Anleihe 2,2-fach überzeichnet - Orders von insgesamt 190 
Millionen Euro. 

- 

Aufbau eines Zugangs zum Kapitalmarkt als Ergänzung zu den 
bestehenden Refinanzierungsquellen 

- 

Stärkung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für weiteres 
Wachstum 

- 

Aktuelles Moodys Emittentenrating Baa2, stabil 

Die bank99 hat ihre erste Emission am Kapitalmarkt mit großem 
Erfolg abgeschlossen. Die Senior-Preferred-Anleihe wurde mit einem 
Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro erfolgreich platziert und war mit 
einem Faktor von 2,2 überzeichnet. Das Orderbuch belief sich somit 
auf insgesamt 190 Mio. Euro, wodurch am unteren Ende der Bandbreite 
bei Midswap + 210 Basispunkten gepreist werden konnte, und umfasst 
Investor*innen aus Österreich sowie aus dem internationalen Umfeld. 

"Die hervorragenden Investor*innen-Orders aus dem In- und Ausland 
bei unserer Premiere am Kapitalmarkt sind ein Beleg für die 
kontinuierlich positive Entwicklung und die gute Reputation der 
bank99 sowie ein eindrucksvoller Beleg für das hohe Vertrauen, das 
uns Investor*innen entgegenbringen" , zeigt sich Walter Oblin, 
Generaldirektor der Österreichischen Post AG und stv. Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der bank99, erfreut. 

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25 % versehen und läuft bis 
28. September 2029, wobei die Emittentin das einmalige Recht hat, die 
Anleihe vorzeitig zum 28. September 2028 zu tilgen. Diese Konditionen 
spiegeln einerseits die solide Bonität (Moodys Emittentenrating 
Baa2, stabil) als auch das nachhaltige Geschäftsmodell der bank99 
wider. Mit den Nettoerlösen der Emission wird die Refinanzierung 
weiter gestärkt und die organischen Wachstumsstrategie unterstützt. 

"Der Erfolg der Emission ist nicht zuletzt auf die umfangreiche 
Vorarbeit des gesamten bank99-Teams zurückzuführen. Investor*innen 
wurden mit einer klaren Kapitalmarkt-Story transparent angesprochen 
und umfassend über die Zukunftspläne der bank99 informiert. Besonders 
positiv aufgenommen wurde auch unser erstes profitables Halbjahr 
2025" , so Bernhard Achberger (Vorstand Marktfolge bank99) und 
Bernhard Hohenegger (Vorstand Markt bank99). 

Die rechtliche Grundlage für die Anleihe bildet das im Mai 
erstmalig etablierte Emissionsprogramm ("Debt Issuance Programme") 
der bank99, welches mithilfe von Wolf Theiss Rechtsanwälte (Legal 
Advisor der Emittentin), der Raiffeisen Bank International (Arranger 
und Dealer) und Schönherr Rechtsanwälte (Legal Advisor des Arrangers 
und Dealers) erstellt wurde. 

bank99: Versteht dich von selbst 

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen 
Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent) 
. Mit rund 350 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit rund 
300.000 Kund*innen. Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.700 
Postpartnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes 
Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, 
Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und 
Versicherungen. Mehr unter bank99.at . 

