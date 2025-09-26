Werbung ausblenden

APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im 2. Quartal um 4%

Seit dem Vergabestopp durch die FMA im Jahr 2008 sind Franken-  
und Yen-Kredite von Privaten um 91% gefallen 

Wien (APA-ots) - Das Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Krediten) an  
private 
Haushalte ist im zweiten Quartal wechselkursbereinigt um 4% gesunken 
und liegt damit nurmehr bei 5,63 Milliarden. Das sind 3,2% aller 
Kredite an private Haushalte in Österreich. Das geht aus der 
aktuellen Erhebung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu 
FX-Krediten hervor. 

Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps durch die FMA im Herbst 
2008 ist das FX-Kreditvolumen damit wechselkursbereinigt um 43,7 
Mrd. oder 91% zurückgegangen. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 2006 
haftete fast ein Drittel aller Kredite an private Haushalte (32%) in 
Fremdwährungen aus. In der Großen Finanzkrise 2008 wurde diese 
Position zu einem Risiko für den gesamten österreichischen 
Bankensektor. 

Praktisch alle verbleibenden FX-Kredite (98,8%) lauten auf Schweizer 
Franken (der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen). Der Wechselkurs 
der Schweizer Währung pendelte im 2. Quartal rund um 0,9347 zum Euro. 
Seit Anfang des Jahres 2008 hat der Schweizer Franken um 77% 
aufgewertet. 

Die noch verbliebenen FX-Kredite werden nach Schätzungen der FMA 
überwiegend in den Jahren 2029 bis 2033 endfällig. Die 
Kreditinstitute sind angehalten, von sich aus zumindestens jährlich 
das Gespräch mit betroffenen Kreditnehmer:innen zu suchen. Diese 
Gesprächsangebote sollten von Kreditnehmer:innen unbedingt 
wahrgenommen werden. 

Informationen zu Fremdwährungskrediten an private Haushalte und die 
damit verbundenen Risiken finden Sie hier . Die FMA-Mindeststandards 
zu FX-Krediten können Sie hier herunterladen. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

