Werbung ausblenden

Birkenstock kauft Fabrik bei Dresden für 18 Millionen Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DRESDEN (dpa-AFX) - Der Schuhhersteller Birkenstock hat eine Produktionsanlage bei Dresden übernommen. Der Nettokaufpreis liege bei 18 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Möglichkeit zum Erwerb habe sich durch die Insolvenz des bisherigen Eigentümers ergeben. Zuvor hatte unter anderem das "Handelsblatt" berichtet.

Die Anlage umfasst den Angaben zufolge 78.000 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche. Sie soll den Ausbau der Fertigungskapazitäten beschleunigen und günstiger sein als ein Neubau. Geplant ist, dass die Fabrik bis Ende des Geschäftsjahres 2027 in Betrieb genommen wird und zunächst die Kapazitäten für Sandalen, Clogs und Fußbetten erweitert.

Das Unternehmen erklärte, man halte zudem Ausschau nach weiteren Produktionsmöglichkeiten in der Europäischen Union. Zu weiteren Details wollte sich Birkenstock zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern./djj/DP/stw

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Birkenstock

Das könnte dich auch interessieren

Schuhhersteller
Birkenstock hebt Prognose an und kauft Fabrik bei Dresdenheute, 10:19 Uhr · Reuters
Birkenstock hebt Prognose an und kauft Fabrik bei Dresden
Aktie zieht kräftig an
H&M steigert Gewinn stärker als erwartetheute, 09:12 Uhr · dpa-AFX
H&M steigert Gewinn stärker als erwartet
Sportartikelhändler
Schwaches US-Geschäft brockt JD Sports Gewinneinbruch eingestern, 09:19 Uhr · Reuters
Schwaches US-Geschäft brockt JD Sports Gewinneinbruch ein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden