Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite weiter 2,63 Prozent

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,63 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 38 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,07 Prozentpunkten. Dem standen 36 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,16 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 5,7 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 124,90 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk

