Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisiert der XDax ein Plus von 0,2 Prozent, entsprechend einem Indexstand von 23.619 Punkten. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.

Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

Weitere Rekorde der US-Indizes

Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.382 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke.

Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Kein Börsenhandel in Japan

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Japan ruhte der Handel zudem feiertagsbedingt. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 1,2 Prozent ein.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Die Stadt ist mit dem schwersten Taifun seit 2018 konfrontiert. Etwas freundlicher war die Stimmung in Australien. Dort kletterte der S&P/ASX 200 <> um 0,4 Prozent nach oben.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 128,27 +0,05 10-jährige Bundesanleihen 2,75 –0,00 10-jährige US-Anleihen 4,15 +0,00

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 66,21 –0,36 WTI 61,96 –0,32

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 66 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 138 (139,70) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 45 (47) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 120 (140) EUR - 'OVERWEIGHT'

KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT COMMERZBANK AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 32 EUR

ODDO BHF HEBT GRENKE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 20 EUR

RBC HEBT VOLKSWAGEN AUF 'OUTPERFORM'- RBC SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'SECTOR PERFORM'

CFRA HEBT NVIDIA AUF 'STRONG BUY' - ZIEL 225 USD

(mit Material von dpa-AFX)