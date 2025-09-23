Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 23.09.2025

Deutscher Aktienmarkt profitiert von US-Rekorden

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisiert der XDax ein Plus von 0,2 Prozent, entsprechend einem Indexstand von 23.619 Punkten. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.

Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

Weitere Rekorde der US-Indizes

Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.382 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke.

Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Kein Börsenhandel in Japan

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Japan ruhte der Handel zudem feiertagsbedingt. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 1,2 Prozent ein. 

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2025heute · 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2025

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Die Stadt ist mit dem schwersten Taifun seit 2018 konfrontiert. Etwas freundlicher war die Stimmung in Australien. Dort kletterte der S&P/ASX 200 <> um 0,4 Prozent nach oben. 

Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung (in Prozent)
Dax23.527–0,48
Euro Stoxx 505.442–0,30
Stoxx Europe 504.596–0,03
Dow Jones46.382+0,14
S&P 5006.694+0,44
Nasdaq24.761+0,55

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung (in Prozent/in Prozentpunkten)
Bund Future128,27+0,05
10-jährige Bundesanleihen2,75–0,00
10-jährige US-Anleihen4,15+0,00

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung (in Prozent)
Euro in Dollar1,1798–0,05
Dollar in Yen147,80+0,06
Euro in Yen174,37+0,01
Bitcoin in Dollar112.575–0,15

Rohölmärkte gestern im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent66,21–0,36
WTI61,96–0,32

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 66 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 138 (139,70) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 45 (47) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 120 (140) EUR - 'OVERWEIGHT'

KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT COMMERZBANK AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 32 EUR

ODDO BHF HEBT GRENKE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 20 EUR

RBC HEBT VOLKSWAGEN AUF 'OUTPERFORM'- RBC SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'SECTOR PERFORM'

CFRA HEBT NVIDIA AUF 'STRONG BUY' - ZIEL 225 USD

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden. 

Zum Newsletter "Schlusskurs"

(mit Material von dpa-AFX)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 22.09.2025
Deutscher Leitindex vor Handelsstart kaum verändertgestern, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 18.09.2025
Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus starten18. Sept. · onvista
Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus starten
Dax Tagesrückblick 22.09.2025
Dax mit mauem Wochenauftakt - Gold setzt Rekordrally fortgestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax mit mauem Wochenauftakt - Gold setzt Rekordrally fort
Dax Tagesrückblick 19.09.2025
Dax schwächelt nach starkem Vortag - Gold mit deutlichem Plus19. Sept. · onvista
Dax schwächelt nach starkem Vortag - Gold mit deutlichem Plus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels21. Sept. · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden