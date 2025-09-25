Werbung ausblenden

EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.09.2025 / 18:51 CET/CEST
Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.gst-ag.de/berichte/quartalsberichte/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gigaset AG
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Deutschland
Internet:www.gst-ag.de
Gigaset

