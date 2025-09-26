EQS-Adhoc: MWB AG: MWB AG GIBT UMSATZPROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 BEKANNT

EQS-Ad-hoc: MWB AG / Schlagwort(e): Prognose/Umsatzentwicklung

MWB AG: MWB AG GIBT UMSATZPROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 BEKANNT



26.09.2025 / 10:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Ad-hoc Mitteilung





Ad-hoc Mitteilung

26. SEPTEMBER 2025

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 (MAR)

MWB AG GIBT UMSATZPROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 BEKANNT

München, 26. September 2025 – Der Vorstand der MWB AG („Gesellschaft“; ISIN DE000A3C7SD0) hat heute auf Grundlage der bisherigen Geschäftsentwicklung sowie der aktuellen Marktlage im Luxusuhrensegment die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.



Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 12 Mio. Damit würde die MWB AG an das positive Wachstum der vergangenen Jahre anknüpfen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von EUR 9,8 Mio., nach EUR 10,3 Mio. im Geschäftsjahr 2023.



Mit der nun vorgelegten Prognose geht der Vorstand davon aus, dass sich das Geschäftsumfeld trotz eines insgesamt herausfordernden Marktumfelds stabilisiert und die Nachfrage nach authentifizierten Luxusuhren weiterhin robust bleibt.

KONTAKT

MWB AG

Investor Relations

ir@mwbwatches.de

Telefon: +49 175 8718460

WICHTIGE HINWEISE

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich unzulässig wäre.



Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia) („Vereinigte Staaten“), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: MWB AG Karlstr. 36 80333 München Deutschland Internet: www.mwbwatches.de ISIN: DE000A4032H1 WKN: A4032H Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2204394

