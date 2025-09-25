EQS-AFR: Société Générale Effekten GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Société Générale Effekten GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Société Générale Effekten GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
25.09.2025 / 12:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Société Générale Effekten GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
https://www.sg-zertifikate.de/service-kontakt/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluesse
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Société Générale Effekten GmbH
|Neue Mainzer Str. 46-50
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.sg-zertifkate.de
