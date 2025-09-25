Werbung ausblenden

EQS-AFR: Société Générale Effekten GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Société Générale Effekten GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Société Générale Effekten GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

25.09.2025 / 12:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Société Générale Effekten GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://www.sg-zertifikate.de/service-kontakt/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluesse

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Société Générale Effekten GmbH
Neue Mainzer Str. 46-50
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.sg-zertifkate.de
