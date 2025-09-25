EQS-AFR: Société Générale Effekten GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Société Générale Effekten GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Société Générale Effekten GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



25.09.2025 / 12:35 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Société Générale Effekten GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://www.sg-zertifikate.de/service-kontakt/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluesse

25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Société Générale Effekten GmbH Neue Mainzer Str. 46-50 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.sg-zertifkate.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203860 25.09.2025 CET/CEST