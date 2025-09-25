Werbung ausblenden

EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Birgit Bohle, Verkauf

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.09.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Birgit
Nachname(n):Bohle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
28,43 EUR1.222,49 EUR
28,43 EUR240.375,65 EUR
28,43 EUR17.399,16 EUR
28,43 EUR24.165,50 EUR
28,43 EUR69.568,21 EUR
28,43 EUR88.189,86 EUR
28,43 EUR97.600,19 EUR
28,43 EUR13.219,95 EUR
28,43 EUR15.551,21 EUR
28,43 EUR61.835,25 EUR
28,42 EUR34.899,76 EUR
28,42 EUR83.952,68 EUR
28,42 EUR34.700,82 EUR
28,42 EUR118.227,20 EUR
28,42 EUR36.320,76 EUR
28,42 EUR58.545,20 EUR
28,42 EUR79.519,16 EUR
28,41 EUR61.109,91 EUR
28,41 EUR37.955,76 EUR
28,41 EUR35.370,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
28,424087 EUR1.209.729,17 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100872 25.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom

Das könnte dich auch interessieren

Investitionen ins Mobilfunknetz
Ericsson und Nokia erhalten Milliardenauftrag von Vodafone22. Sept. · Reuters
Ericsson und Nokia erhalten Milliardenauftrag von Vodafone
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden