EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Birgit Bohle, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.09.2025 / 11:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Birgit
|Nachname(n):
|Bohle
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Telekom AG
b) LEI
|549300V9QSIG4WX4GJ96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005557508
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,43 EUR
|1.222,49 EUR
|28,43 EUR
|240.375,65 EUR
|28,43 EUR
|17.399,16 EUR
|28,43 EUR
|24.165,50 EUR
|28,43 EUR
|69.568,21 EUR
|28,43 EUR
|88.189,86 EUR
|28,43 EUR
|97.600,19 EUR
|28,43 EUR
|13.219,95 EUR
|28,43 EUR
|15.551,21 EUR
|28,43 EUR
|61.835,25 EUR
|28,42 EUR
|34.899,76 EUR
|28,42 EUR
|83.952,68 EUR
|28,42 EUR
|34.700,82 EUR
|28,42 EUR
|118.227,20 EUR
|28,42 EUR
|36.320,76 EUR
|28,42 EUR
|58.545,20 EUR
|28,42 EUR
|79.519,16 EUR
|28,41 EUR
|61.109,91 EUR
|28,41 EUR
|37.955,76 EUR
|28,41 EUR
|35.370,45 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,424087 EUR
|1.209.729,17 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
100872 25.09.2025 CET/CEST