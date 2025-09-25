Werbung ausblenden

EQS-DD: Shelly Group SE: Dimitar Dimitrov, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.09.2025 / 20:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dimitar
Nachname(n):Dimitrov

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Executive Officer (CEO)

b) Berichtigung

Die ursprüngliche Meldung enthielt ein falsches Transaktionsdatum.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
49,00 EUR490,00 EUR
49,00 EUR3.675,00 EUR
49,10 EUR4.910,00 EUR
49,10 EUR4.910,00 EUR
49,10 EUR24.550,00 EUR
49,20 EUR29.520,00 EUR
49,00 EUR49.000,00 EUR
49,00 EUR49.000,00 EUR
49,00 EUR267.344,00 EUR
49,00 EUR98,00 EUR
49,00 EUR490,00 EUR
49,00 EUR735,00 EUR
49,00 EUR1.470,00 EUR
49,00 EUR1.960,00 EUR
49,00 EUR1.960,00 EUR
49,00 EUR2.450,00 EUR
49,00 EUR6.321,00 EUR
49,00 EUR9.800,00 EUR
49,00 EUR17.150,00 EUR
49,00 EUR29.400,00 EUR
49,00 EUR45.325,00 EUR
49,00 EUR122.500,00 EUR
48,10 EUR481,00 EUR
48,10 EUR625,30 EUR
48,70 EUR243,50 EUR
48,10 EUR1.154,40 EUR
48,10 EUR1.394,90 EUR
48,10 EUR2.405,00 EUR
48,20 EUR4.820,00 EUR
48,50 EUR4.850,00 EUR
48,10 EUR9.620,00 EUR
48,10 EUR14.045,20 EUR
48,10 EUR14.430,00 EUR
48,60 EUR24.300,00 EUR
50,40 EUR453,60 EUR
48,10 EUR962,00 EUR
50,20 EUR1.757,00 EUR
49,00 EUR2.450,00 EUR
48,10 EUR9.620,00 EUR
48,10 EUR18.614,70 EUR
48,20 EUR24.100,00 EUR
48,00 EUR528,00 EUR
48,30 EUR241,50 EUR
48,20 EUR2.410,00 EUR
48,20 EUR2.410,00 EUR
48,00 EUR4.032,00 EUR
48,00 EUR4.800,00 EUR
48,10 EUR9.620,00 EUR
48,20 EUR9.640,00 EUR
50,00 EUR25.000,00 EUR
48,20 EUR134.960,00 EUR
48,00 EUR2.400.000,00 EUR
48,00 EUR2.400.000,00 EUR
48,00 EUR5.329.872,00 EUR
48,00 EUR96,00 EUR
48,00 EUR480,00 EUR
48,00 EUR576,00 EUR
48,00 EUR864,00 EUR
48,00 EUR1.296,00 EUR
48,00 EUR1.440,00 EUR
48,00 EUR1.680,00 EUR
48,00 EUR1.920,00 EUR
48,00 EUR2.880,00 EUR
48,00 EUR4.128,00 EUR
48,00 EUR4.800,00 EUR
48,00 EUR4.800,00 EUR
48,00 EUR9.600,00 EUR
48,00 EUR9.600,00 EUR
48,00 EUR9.600,00 EUR
48,00 EUR9.600,00 EUR
48,00 EUR9.600,00 EUR
48,00 EUR14.400,00 EUR
48,00 EUR14.400,00 EUR
48,00 EUR14.400,00 EUR
48,00 EUR14.400,00 EUR
48,00 EUR14.400,00 EUR
48,00 EUR19.200,00 EUR
48,00 EUR24.000,00 EUR
48,00 EUR24.000,00 EUR
48,00 EUR48.000,00 EUR
48,00 EUR96.000,00 EUR
52,00 EUR208,00 EUR
52,20 EUR261,00 EUR
53,40 EUR267,00 EUR
52,40 EUR314,40 EUR
52,60 EUR473,40 EUR
52,80 EUR475,20 EUR
53,20 EUR478,80 EUR
53,00 EUR530,00 EUR
53,20 EUR532,00 EUR
52,00 EUR624,00 EUR
52,40 EUR733,60 EUR
53,20 EUR798,00 EUR
52,00 EUR832,00 EUR
52,00 EUR1.040,00 EUR
52,00 EUR1.040,00 EUR
52,20 EUR1.044,00 EUR
52,20 EUR1.044,00 EUR
52,60 EUR1.052,00 EUR
53,20 EUR1.064,00 EUR
52,20 EUR1.096,20 EUR
52,00 EUR1.196,00 EUR
53,00 EUR1.325,00 EUR
52,00 EUR1.404,00 EUR
52,00 EUR1.456,00 EUR
52,40 EUR1.572,00 EUR
52,20 EUR2.244,60 EUR
52,20 EUR5.220,00 EUR
52,40 EUR5.240,00 EUR
52,60 EUR5.260,00 EUR
53,20 EUR5.320,00 EUR
51,60 EUR7.740,00 EUR
52,40 EUR7.860,00 EUR
51,80 EUR10.360,00 EUR
52,20 EUR10.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
48,0953 EUR11.569.603,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+3

f) Ort des Geschäfts

Name:Bulgarische Wertpapierbörse
MIC:XBUL

25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet:www.corporate.shelly.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100894 25.09.2025 CET/CEST

Shelly Group

