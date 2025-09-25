EQS-News: cyan AG schließt Turnaround erfolgreich ab – erstes Halbjahr 2025 mit positivem EBITDA

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

cyan AG schließt Turnaround erfolgreich ab – erstes Halbjahr 2025 mit positivem EBITDA



25.09.2025 / 08:30 CET/CEST

cyan AG schließt Turnaround erfolgreich ab – erstes Halbjahr 2025 mit positivem EBITDA

Umsatz steigt auf EUR 4,4 Mio. (H1 2024: EUR 3,2 Mio.)

EBITDA mit EUR 0,5 Mio. positiv (H1 2024: EUR -1,1 Mio.)

Weitere Stärkung der internationalen Marktposition

Endkundenbasis im ersten Halbjahr um 24 % gewachsen

Prognose für 2025 präzisiert: Umsatz nun zwischen EUR 8,8 Mio. und EUR 9,2 Mio. bei leicht positivem EBITDA erwartet



München, 25. September 2025 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute den Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erfolgreich weiterentwickelt. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 37 % auf EUR 4,4 Mio. (H1 2024: EUR 3,2 Mio.). Zugleich erzielte cyan erfreuliche Fortschritte bei der angestrebten Steigerung der Profitabilität. Das EBITDA erreichte mit EUR 0,5 Mio. einen positiven Wert (H1 2024: EUR -1,1 Mio.). Diese starke Entwicklung ist das Resultat einer konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie mit Fokussierung auf das Kerngeschäft Cybersecurity bei gleichzeitiger strenger Kostendisziplin.



Markus Cserna, CEO und CTO der cyan AG: „Wir haben im ersten Halbjahr 2025 große Fortschritte erzielt. Operativ haben wir nicht nur den weltweiten Gruppenvertrag mit der Orange Gruppe verlängert, sondern auch weitere Länder mit unseren innovativen Sicherheitslösungen erschlossen. Dies bildet die Basis für das starke Wachstum unserer Endkundenbasis, das uns steigende wiederkehrende Umsätze sichert. Mit ‚cyan Guard 360‘ haben wir zudem unsere neue Cybersecurity-Lösung für den Mittelstand auf den Markt gebracht. Auch im laufenden zweiten Halbjahr setzen wir mit weiteren Partnerschaften und Vertragsabschlüssen unsere Wachstumsstrategie weiter erfolgreich um. Es zeigt sich: Mit unseren Cybersecurity-Lösungen treffen wir auf einen enormen Bedarf – bei Unternehmen und bei Endkunden.“



Markteintritte treiben Wachstum

Im ersten Halbjahr 2025 konnte cyan wesentliche strategische und operative Fortschritte erzielen. Mit der Orange Gruppe wurde der bestehende weltweite Gruppenvertrag um mindestens drei weitere Jahre verlängert. Darüber hinaus erfolgte ein Markteintritt in Lateinamerika über Claro Chile. Mit einem MVNO (Mobile Virtual Network Operator) wurde zudem eine Kooperation in Mexiko geschlossen. cyan stärkt damit die internationale Marktposition und plant zeitnah den Markteintritt in weiteren Ländern. Ein weiterer Meilenstein war die erfolgreiche Markteinführung von „cyan Guard 360“, einer kostengünstigen und benutzerfreundlichen Cybersecurity-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist.



Doch auch der Ausbau der Endkundenbasis treibt die gute Geschäftsentwicklung voran. Diese konnte im Verlauf des ersten Halbjahres 2025 um 24 % gesteigert werden und bildet die Basis für die steigenden monatlich wiederkehrenden Umsätze, die einen Anteil von 97 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Das Wachstum der Endkundenbasis ist sowohl auf die Entwicklung der Bestandskunden als auch auf neue Vertragsabschlüsse zurückzuführen.



Prognose für 2025 präzisiert

Insgesamt befindet sich cyan nach einer Phase intensiver Restrukturierung mit Fokussierung auf das Kerngeschäft Cybersecurity auf einem klaren Wachstumspfad, der durch neue Partnerschaften, eine fokussierte Produktstrategie und eine verbesserte Finanzlage gestützt wird.



Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs und der erfreulichen Zahlen im ersten Halbjahr 2025 aber auch durch bereits getätigte und geplante Investitionen vorwiegend in neue Mitarbeiter sieht sich der Vorstand dazu veranlasst, die Prognose für das Jahr 2025 zu präzisieren. cyan erwartet nun ein leicht positives EBITDA, das voraussichtlich nicht über dem Niveau des ersten Halbjahres liegen wird. Außerdem rechnet cyan mit einem Umsatz von nun EUR 8,8 Mio. bis EUR 9,2 Mio.







Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



