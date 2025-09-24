EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.09.2025 / 14:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Rasch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|United Internet AG
b) LEI
|3VEKWPJHTD4NKMBVG947
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005089031
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,32 EUR
|4.371,20 EUR
|27,36 EUR
|4.952,16 EUR
|27,32 EUR
|16.282,72 EUR
|27,34 EUR
|2.159,86 EUR
|27,30 EUR
|32.841,90 EUR
|27,28 EUR
|8.293,12 EUR
|27,34 EUR
|4.210,36 EUR
|27,28 EUR
|28.562,16 EUR
|27,28 EUR
|137.463,92 EUR
|27,34 EUR
|11.756,20 EUR
|27,28 EUR
|6.929,12 EUR
|27,34 EUR
|78.219,74 EUR
|27,30 EUR
|5.241,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,3027248 EUR
|341.284,06 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
24.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.united-internet.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100866 24.09.2025 CET/CEST
