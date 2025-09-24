EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.09.2025

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Rasch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

United Internet AG

b) LEI

3VEKWPJHTD4NKMBVG947

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005089031

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,32 EUR 4.371,20 EUR 27,36 EUR 4.952,16 EUR 27,32 EUR 16.282,72 EUR 27,34 EUR 2.159,86 EUR 27,30 EUR 32.841,90 EUR 27,28 EUR 8.293,12 EUR 27,34 EUR 4.210,36 EUR 27,28 EUR 28.562,16 EUR 27,28 EUR 137.463,92 EUR 27,34 EUR 11.756,20 EUR 27,28 EUR 6.929,12 EUR 27,34 EUR 78.219,74 EUR 27,30 EUR 5.241,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,3027248 EUR 341.284,06 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: United Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Internet: www.united-internet.de

