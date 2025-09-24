Werbung ausblenden

EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2025 / 14:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Rasch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

United Internet AG

b) LEI

3VEKWPJHTD4NKMBVG947 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005089031

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,32 EUR4.371,20 EUR
27,36 EUR4.952,16 EUR
27,32 EUR16.282,72 EUR
27,34 EUR2.159,86 EUR
27,30 EUR32.841,90 EUR
27,28 EUR8.293,12 EUR
27,34 EUR4.210,36 EUR
27,28 EUR28.562,16 EUR
27,28 EUR137.463,92 EUR
27,34 EUR11.756,20 EUR
27,28 EUR6.929,12 EUR
27,34 EUR78.219,74 EUR
27,30 EUR5.241,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,3027248 EUR341.284,06 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.united-internet.de
