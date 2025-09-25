EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerung der duagon-Beteiligung in herausforderndem M&A-Umfeld

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf

Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerung der duagon-Beteiligung in herausforderndem M&A-Umfeld



Veräußerung aus dem DBAG Fund VII Portfolio

M&A-Markt geprägt von Secondaries; Veräußerung an Strategen unterstreicht strategische Relevanz des DBAG-Portfolios

Weiterentwicklung zum führenden Anbieter durch strategische Zukäufe

Frankfurt am Main, 25. September 2025. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat ihre Beteiligung an duagon, einem führenden Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem in der Bahnindustrie, sehr erfolgreich veräußert. Der von der DBAG beratene DBAG Fund VII hat heute die Veräußerung der Anteile des DBAG Fund VII und der DBAG an Knorr-Bremse AG, den Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, vereinbart. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen.

Der Beitrag der vereinbarten Veräußerung zum Bewertungs- und Abgangsergebnis Portfolio (netto) und damit zu den Nettoerträgen aus dem Investmentgeschäft entspricht den Erwartungen. Der Nettovermögenswert (NAV) zum 31. Dezember 2025 wird von der DBAG weiterhin innerhalb der Bandbreite erwartet, die in der Prognose vom 17. Juli 2025 veröffentlicht wurde.

Strategischer Exit in transformiertem M&A-Markt

Die duagon‑Veräußerung erfolgt in einem deutlich veränderten PE‑Umfeld mit neuen Exit‑Mustern. Secondary Buyouts dominieren mittlerweile den europäischen PE-Markt und erreichten 2024 einen Anteil von 40 Prozent aller Exits – ein Anstieg um 15 Prozentpunkte seit 2020.

Die Veräußerung der duagon-Beteiligung an Knorr-Bremse AG unterstreicht die Fähigkeit des DBAG-Teams, auch in diesem veränderten Marktumfeld attraktive strategische Exits zu realisieren. Durch die konsequente Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie und die systematische Positionierung duagons als führender unabhängiger Technologiepartner für anspruchsvolle Elektronik im Bahnumfeld, konnte die DBAG eine überdurchschnittliche Rendite erzielen.



duagon: Technologieführer in wachstumsstarkem Bahnmarkt

Das Unternehmen duagon ist als einer der führenden Marktteilnehmer für Embedded Electronics im Bahnsektor fest verankert und befindet sich in einem außergewöhnlich günstigen Marktumfeld. Der globale Bahnmarkt befindet sich in einer fundamentalen Transformation, getrieben von Digitalisierung, Elektrifizierung und umfangreichen Infrastrukturinvestitionen.



Deutschlands Bundesregierung plant bis 2029 mehr als 106 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur zu investieren – 64 Prozent des gesamten nationalen Verkehrsbudgets (166 Milliarden Euro). Allein 2025 sollen rund 22 Milliarden Euro für bahnbezogene Projekte bereitgestellt werden, gefolgt von weiteren rund 85 Milliarden Euro bis 2029. Die Investitionen, die doppelt so hoch sind, wie die in den Straßenverkehr, schaffen vorteilhafte Rahmenbedingungen für Unternehmen.



Der globale Markt für Bahnsysteme wird von rund 31 Milliarden US-Dollar (2025) auf rund 48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 wachsen – eine jährliche Wachstumsrate von 4,4 Prozent. Besonders die Integration von IoT-Sensoren, KI-gestützter Predictive Maintenance und digitalen Signalsystemen treibt die Nachfrage nach duagons Embedded Computing-Lösungen.

Die strategische Marktposition von duagon wurde durch erfolgreiche Add-on-Akquisitionen systematisch ausgebaut: Die Integration von MEN Mikro Elektronik (2018) erweiterte die Kompetenzen in sicherheitskritischen Computersystemen, OEM Technology Solutions (2019) stärkte die Präsenz in Überwachungs- und Steuerungssystemen, und TechOnRails (2020) komplettierte das Portfolio um Engineering-Dienstleistungen für Signalsysteme. Diese Buy-and-Build-Strategie etablierte duagon als einen institutionalisierten Technologiepartner mit relevanter Größe für Embedded Electronics in der Bahntechnik.

Top-Quartil-Performance durch systematische Wertschöpfung übertroffen Die duagon-Veräußerung markiert einen weiteren Exit des DBAG Fund VII und unterstreicht die systematische Realisierungsstrategie der DBAG. Zu den bisherigen Veräußerungen zählen unter anderem evidia (2021), Cloudflight und Pmflex (beide 2023). Die historische Performance, der von der DBAG beratenen Fonds, demonstriert die konsistente Wertschöpfung über verschiedene Branchen und Marktzyklen hinweg. Der langjährige und durchschnittliche Kapitalmultiplikator übertrifft das Top-Quartil der europäischen Mid-market Buyout-Fonds.

Die Nachfolge-Expertise der DBAG erwies sich als entscheidender Werttreiber: Bei allen Unternehmenszukäufen handelte es sich um Familienunternehmen in Nachfolgesituationen – ein Segment, in dem DBAG über sehr umfangreiche Kompetenzen verfügt. Diese Spezialisierung ermöglichte es, programmatische M&A-Strategien umzusetzen und operative Synergien zu nutzen.

DBAG als IndustryTech-Spezialist und Technologie-Investor

Die duagon-Veräußerung unterstreicht DBAGs strategische Positionierung als IndustryTech-Investor in Europa. Seit 2019 hat DBAG ihr Portfolio systematisch in Richtung weniger zyklischer Wachstumssektoren weiterentwickelt. Somit ist die DBAG optimal für die Megatrends Digitalisierung, Automatisierung und Industrie 4.0 positioniert. Als Anbieter von Embedded Electronics für sicherheitskritische Anwendungen verkörpert duagon diese Strategie exemplarisch.



Tom Alzin, Vorstandssprecher der DBAG, erklärt: „Der erfolgreiche Abschluss des Investments in duagon unterstreicht unsere Stärke bei Nachfolgelösungen und bei der Begleitung strategischer Buy-and-Build-Konzepte. Zugleich zeigt das Investment, dass wir gemeinsam mit unseren Portfoliounternehmen auch herausfordernde Zeiten – wie die Chipkrise zwischen 2020 und 2023 – erfolgreich meistern und dabei langfristig Werte für die DBAG und unsere Portfoliounternehmen schaffen. Heute steht duagon besser da als je zuvor.“



„Die DBAG hat uns in den vergangenen acht Jahren sehr partnerschaftlich begleitet. Gemeinsam konnten wir die Position von duagon als Technologieführer weiter ausbauen. Wir danken der DBAG für ihre Unterstützung und freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Wachstumsstrategie gemeinsam mit Knorr-Bremse AG umzusetzen“, sagt Dr. Michael Goldbach, CEO von duagon.

Kontakt:

Deutsche Beteiligungs AG

Senior Manager Investor Relations & Public Relations · Youssef Zauaghi

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt/Main, Germany

Tel. +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)

E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de

