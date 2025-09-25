Werbung ausblenden

Eurozone: Wachstum der Geldmenge schwächt sich deutlich ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im August deutlich abgeschwächt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,3 Prozent erwartet. Im Juli war sie um revidierte 3,3 (zunächst 3,4) Prozent gewachsen.

Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg um 5,0 Prozent im Jahresvergleich. In dieser Höhe war sie bereits im Vormonat gewachsen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. Die Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche stiegen im Juli um 3,0 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 2,8 Prozent im Vormonat. Die privaten Haushalte erhielten 2,5 Prozent mehr Kredite. Im Vormonat hatte der Zuwachs bei 2,4 Prozent gelegen./jsl/jkr/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden