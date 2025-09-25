First Majestic Silver - Kleiner Boden, großer Boden
Kleiner Boden, großer Boden
Viele Minentitel sind zuletzt richtig ins Laufen gekommen. Noch Nachholpotenzial besitzt dagegen möglicherweise die First Majestic-Aktie, denn das Papier konnte das zuletzt diskutierte Schlüssellevel bei 10 USD jüngst überspringen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. September). Zu dem seinerzeit beschriebenen Dreieck und der mittelfristigen Bodenbildung gesellt sich nun noch die längerfristige untere Umkehr seit 2022 (siehe Chart). Letztere hält nun ein Kursziel von rund 14,50 USD bereit. Dieses Etappenziel harmoniert bestens mit der 50%-Korrektur der gesamten Abschwungbewegung von Februar 2021 bis Februar 2024 (14,09 USD) sowie mit den Hochpunkten von 2020, 2021 und 2022. Den beschriebenen Ausbruch bestätigen diverse quantitative Indikatoren. Hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) so das gültige MACD-Kaufsignal. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite indes gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es zukünftig, das Julihoch bei 9,47 USD nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.
First Majestic Silver (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart First Majestic Silver
Quelle: LSEG, tradesignal²
