Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Korruptionsprozess schuldig gesprochen

Reuters · Uhr
Paris (Reuters) - Ein französisches Gericht hat den ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in einem Korruptionsprozess teilweise schuldig gesprochen.

In dem Verfahren ging es um den Vorwurf, dass Sarkozy Geld des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi annahm, um damit den Wahlkampf zu finanzieren. Sarkozy hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Mehrere Anklagepunkte gegen ihn wurden am Donnerstag fallengelassen, darunter mutmaßliche Verstöße gegen das Wahlgesetz.

