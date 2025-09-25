Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Korruptionsprozess schuldig gesprochen
Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Paris (Reuters) - Ein französisches Gericht hat den ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in einem Korruptionsprozess teilweise schuldig gesprochen.
In dem Verfahren ging es um den Vorwurf, dass Sarkozy Geld des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi annahm, um damit den Wahlkampf zu finanzieren. Sarkozy hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Mehrere Anklagepunkte gegen ihn wurden am Donnerstag fallengelassen, darunter mutmaßliche Verstöße gegen das Wahlgesetz.
(Reuters-Büros Paris und Berlin)
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und SilberWas die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista