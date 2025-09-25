Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat", schreibt Merz in einem Beitrag für die "Financial Times"./mfi/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und SilberWas die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Trading-ImpulsNach Elliott-Einstieg: Nasdaq-100-Wert hat zweistelliges Kurspotenzial23. Sept. · onvista