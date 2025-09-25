Werbung ausblenden

Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat", schreibt Merz in einem Beitrag für die "Financial Times"./mfi/DP/stw

