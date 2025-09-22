Werbung ausblenden

Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG

22.09.2025 / 10:02 CET/CEST
Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG

     Unternehmen:               ÖKOWORLD AG
     ISIN:                      DE0005408686

     Anlass der Studie:         Bericht H1 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.09.2025
     Kursziel:                  EUR 37,05
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Weichenstellung mit Blick auf 2030 - KI-Einsatz und neue Produkte sollen
AuM-Trend drehen

Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat auf dem
diesjährigen Kapitalmarkttag (CMD) - neben den Halbjahreszahlen 2025 - auch
die Weichenstellung mit Blick auf 2030 vorgestellt. Die Halbjahreszahlen
waren geprägt von einem Rückgang der Assets under Management (AuM). Lagen
die für die Umsatzentwicklung sehr maßgeblichen AuMs zum 31.12.24 noch bei EUR
2,97 Mrd. sanken diese zum 30.6.25 auf EUR 2,50 Mrd. - was einem Rückgang um
15,8% entspricht. Da auch bis Ende August ein weiteres Absinken beobachtet
werden konnte, gehen wir davon aus, dass Umsatz und Ergebnis in H2 unterhalb
der H1-Werte liegen werden. Die Gesellschaft hat unter dem neuen Vorstand
einige Weichenstellungen vorgenommen, die, aufsetzend auf einem gesunden
hochprofitablen Geschäftsmodell, neue Produkt- (u.a. aktive ETFs) und
jüngere Anlegergruppen erschließen und dadurch dazu beitragen werden, den
aktuell negativen AuM-Trend umzukehren. ÖKOWORLD ist fundamental zweifellos
günstig (KGV, Dividendenrendite), der Markt hat den Blick stark auf die
AuM-Entwicklung gerichtet - eine Trendumkehr dürfte daher eine Neubewertung
anstoßen.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 37,05. Wir stufen die Aktie weiterhin
mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0a0dcb75392ca1b8cfc32f1f4bf8962f
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

