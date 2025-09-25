Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Stromnetz-Deal von Tennet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Stromnetz-Deal von Tennet:

"Internationale Geldgeber glauben an das, was hierzulande passiert: an die deutsche Politik und vor allem auch an die Energiewende, die Transformation. Wer Milliarden in Stromnetze investiert, geht von einem stark steigenden Strombedarf aus - und damit von einer Elektrifizierung von Industrie, Autos und Heizungen. Diese Signale machen Mut in einer Zeit, in der an vielen anderen Stellen eine Abkehr von den bisherigen Transformationszielen diskutiert wird - weil sich abzeichnet, dass sie Menschen und Unternehmen überfordern. (.) Doch während die politischen Ziele zu wackeln scheinen, wetten die neuen Stromnetz-Investoren auf eine erfolgreiche Transformation - mit einem Wetteinsatz von mehreren Milliarden Euro. Daraus lässt sich Hoffnung schöpfen, dass andere nach- und mitziehen."/yyzz/DP/stw