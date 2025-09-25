Werbung ausblenden

Tote durch russische Angriffe in Gebieten Donezk und Cherson

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KOSTJANTYNIWKA/CHERSON (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Region Donezk sind mindestens fünf Zivilisten bei russischen Angriffen getötet worden. Vier davon seien in Kostjantyniwka ums Leben gekommen und ein Mensch in Olexijewo-Druschkiwka, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mit. Weitere 17 Zivilisten seien im Laufe des vergangenen Tages verletzt worden. Kostjantyniwka war Behördenangaben nach am Vortag einmal mehr schwer bombardiert worden. Die Frontlinie verläuft nur wenige Kilometer von den Stadtgrenzen entfernt.

Im südukrainischen Gebiet Cherson starben derweil zwei weitere Menschen infolge russischer Drohnenangriffe. Die zwei Männer waren Behördenangaben zufolge im Landkreis Beryslaw auf einer Straße, als die Drohnen angriffen. Der Angriff fand demnach bereits am Montag statt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Streit um US-Haushalt
Trump hält 'Shutdown' für möglich21. Sept. · dpa-AFX
Trump hält 'Shutdown' für möglich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden