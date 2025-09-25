WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Oktober2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 8. Oktober 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25 07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25 14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände 14:30 USA: Handelsbilanz 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident). --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25 09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert) 10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25 14:30 USA: Private Einkommen 8/25 14:30 USA: Konsumausgaben 8/25 14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25) 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: Geldmenge M4 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10:30 GBR: Konsumentenkredit 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25 01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25 03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25 03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25 08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25 08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25 15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25 16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25 16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil. 14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke» --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25 USA: KfZ-Absatz Q3/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25 02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25 02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25 DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real TERMINE KONJUNKTUR 10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 14:30 USA: Handelsbilanz 8/25 21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs 16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen. --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.) DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.) ---------------------------------------------------------------------------------------

