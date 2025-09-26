Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

