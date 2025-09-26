Bundesrat entscheidet über Haushalt 2025
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Nach Monaten der vorläufigen Haushaltsführung im Bund soll es nun wieder Planungssicherheit geben. Der Bundesrat entscheidet am Freitag (9.30 Uhr) über den Haushalt 2025, für den in der vergangenen Woche bereits der Bundestag grünes Licht gegeben hatte.
Auch über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität entscheidet die Länderkammer. Daneben stehen bei der ersten Plenarsitzung in diesem Jahr verschiedene Gesetzentwürfe und Länder-Initiativen auf der Tagesordnung. Zu Abstimmung stehen zudem einige Entschließungen, unter anderem zur Abschaffung des begleiteten Trinkens und zur Frage von Konten für das Taschengeld von Heranwachsenden im Fall der Trennung der Eltern./bw/DP/stw
