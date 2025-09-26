Bundestag beendet erste Runde der Etatberatungen für 2026

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag schließt am Freitag (9.00 Uhr) die erste Runde der Beratungen für den Haushalt 2026 ab. Zunächst stehen noch die Einzeletats Arbeit und Soziales sowie Wirtschaft und Energie auf der Tagesordnung. Gegen Mittag folgt die Schlussrunde, bevor alle sämtliche Einzelpläne zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Mitte November steht die entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses an, in der letzte Änderungen beschlossen werden. Daran schließt sich die zweite Haushaltswoche an, mit der Schlussabstimmung am 28. November. Wenn alles klappt, kann der Haushalt zu Jahresbeginn in Kraft treten.

Für das kommende Jahr plant Klingbeil mit Ausgaben von 520,5 Milliarden Euro - rund 18 Milliarden mehr als dieses Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen Schulden von fast 90 Milliarden Euro aufgenommen werden. Dazu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, so dass letztlich Schulden von 174,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen./shy/DP/stw