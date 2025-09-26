Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

26.09.2025 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

Die KPS AG (WKN A1A6V4 / ISIN DE000A1A6V48) passt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nachfrageschwäche im Handel ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 an. Demnach geht der Vorstand der KPS AG nun davon aus, dass die Umsatzerlöse (Konzern) im Geschäftsjahr 2024/2025 zwischen 118,0 Mio. € und 122,0 Mio. € liegen werden. Daneben soll das EBITDA (Konzern) nunmehr voraussichtlich 4,1 Mio. € bis 6,1 Mio. € betragen. Grund hierfür ist, dass sich die Investitionsbereitschaft im Handel weiter eingetrübt hat und Handelskunden Projekte in das Jahr 2026 verschieben. In diesem Zusammenhang hat die KPS gezielte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Realisierung von Kostensenkungen eingeleitet, die kurzfristig das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024/2025 belasten werden.

Zuvor war der Vorstand davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024/2025 zwischen 129,5 Mio. € und 151,5 Mio. € liegen werden. Das EBITDA war bisher im Korridor von 10,2 Mio. € bis 14,9 Mio. € erwartet worden.

Leonardo Musso

Alleinvorstand

Unterföhring, 26. September 2025


Kontakt:

KPS AG
Beta-Straße 10H
85774 Unterföhring
Telefon: +49 (0) 89 356 31-0
Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300
E-Mail: ir@kps.com

Ende der Insiderinformation

26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KPS AG
Beta-Str. 10 h
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 356 31-0
Fax:+49 (0)89 356 31-3300
E-Mail:ir@kps.com
Internet:www.kps.com
ISIN:DE000A1A6V48
WKN:A1A6V4
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2204608
Ende der MitteilungEQS News-Service

2204608 26.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
KPS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden