EQS-AFR: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.09.2025 / 10:10 CET/CEST
Hiermit gibt die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
https://www.uestra.de/unternehmen/uestra/investor-relations/finanzberichte/
|ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
|Am Hohen Ufer 6
|30159 Hannover
|Deutschland
