EQS-AFR: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.09.2025 / 10:10 CET/CEST

Hiermit gibt die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025

Ort:

https://www.uestra.de/unternehmen/uestra/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Deutsch Unternehmen: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft Am Hohen Ufer 6 30159 Hannover Deutschland Internet: www.uestra.de

