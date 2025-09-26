Werbung ausblenden

EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.09.2025 / 15:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Katrin
Nachname(n):Suder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
37,70 EUR22.620,00 EUR
37,70 EUR12.403,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
37,7000 EUR35.023,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100942 26.09.2025 CET/CEST

Deutsche Post

