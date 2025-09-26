Werbung ausblenden

Getrennte Eltern - Taschengeldkonto soll einfacher werden

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Willen der Länder sollen Kinder von getrennt lebenden Eltern mit geteiltem Sorgerecht auch ein Taschengeldkonto eröffnen können, wenn sie nur die Zustimmung eines Elternteils haben. Der Bundesrat fordert den Bundestag auf, sich mit den Regelungen zu Taschengeld-Konten zu befassen und an einem Gesetzesentwurf zu arbeiten. Ein entsprechender Antrag erhielt im Bundesrat die Mehrheit.

Eltern müssen Taschengeldkonto zustimmen

Kinder ab dem vollendeten siebten Lebensjahr dürfen in Deutschland grundsätzlich ein Guthaben-Konto eröffnen - ein sogenanntes Taschengeldkonto. Dazu brauchen sie die Zustimmung der Eltern. Bei getrennt lebenden Eltern mit geteiltem Sorgerecht müssen nach derzeitiger Regelung in den meisten Fällen beide Teile der Eröffnung zustimmen.

Um das zu ändern, hatte das Land Schleswig-Holstein einen Antrag in den Bundesrat eingebracht. So soll eine Kontoeröffnung auch möglich sein, wenn allein der Elternteil zustimmt, bei dem das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat. "Gerade bei einem belasteten Verhältnis zwischen den Elternteilen oder bei gänzlich fehlender Kommunikation kann die bestehende gesetzliche Regelung eine Kontoeröffnung erschweren", heißt es in der Begründung des Antrags./kke/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Dax-notierte Bank
Commerzbank steckt eine Milliarde in Aktienrückkauf24. Sept. · dpa-AFX
Commerzbank steckt eine Milliarde in Aktienrückkauf
Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach untengestern, 15:05 Uhr · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Aktien New York
Wall Street verbucht vor Inflationsdaten am Freitag Verlustegestern, 16:16 Uhr · dpa-AFX
Wall Street verbucht vor Inflationsdaten am Freitag Verluste
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden