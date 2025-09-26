Original-Research: Jaguar Health Inc (von First Berlin Equity Research GmbH):...

Werbung ausblenden

26.09.2025 / 12:17 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc

     Company Name:                Jaguar Health Inc
     ISIN:                        US47010C8055

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        26.09.2025
     Target price:                USD 35
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar
Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera reiterated his
BUY rating and decreased the price target from USD 40.00 to USD 35.00.

Abstract:
Jaguar Health reported its H1/25 results, which were broadly in line with
our estimates. The company posted net revenue of USD 5.2m, driven by modest
growth of Mytesi (crofelemer). OPEX rose 10% YoY to USD 21.6m, with the
increase driven mainly by higher marketing costs related to the ongoing
Gelclair launch. The cash position amounted to USD 2.2m (FY/24: USD 8.0m),
underscoring the urgent need to secure funding or finalise a partnership.
Jaguar highlighted its rare disease portfolio: (1) early proof-of-concept
data from the Abu Dhabi trial, where its novel crofelemer liquid formulation
reduced parenteral support needs by up to 27% in a microvillus inclusion
disease (MVID) patient and up to 12.5% in a short bowel syndrome (SBS-IF)
patient with intestinal failure; a third SBS-IF patient has recently
delivered a similar performance. The company plans to present results from
the initial intestinal failure patients at the upcoming North American
Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN)
Annual Meeting in November. Following the promising initial MVID results,
management also intends to meet the FDA soon to discuss a potential faster
regulatory pathway; and (2) following a recent FDA meeting, the company will
pursue a supplemental NDA for Mytesi, its delayed-release crofelemer tablet
formulation in metastatic breast cancer (mBC). Importantly, the company
recently submitted an orphan drug designation application for mBC to the
FDA. Although the pipeline looks promising, Jaguar's success will also
depend on securing funding in the near-term. Management reiterated plans to
seek licensing partnerships for its portfolio to secure non-dilutive
funding. Based on updated dilution estimates following the recent share
price decline, our SOTP valuation model yields a price target of USD 35
(previously USD 40). We reiterate our Buy rating (upside potential:
>1,600%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc.
(ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 40,00 auf USD 35,00.

Zusammenfassung:
Jaguar Health hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
veröffentlicht, die weitgehend unseren Schätzungen entsprechen. Das
Unternehmen erzielte einen Nettoumsatz von USD 5,2 Mio., der durch ein
moderates Wachstum bei Mytesi (Crofelemer) getrieben wurde. Die
Betriebskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf USD 21,6 Mio.,
was hauptsächlich auf höhere Marketingkosten im Zusammenhang mit der
laufenden Markteinführung von Gelclair zurückzuführen ist. Die Barmittel
beliefen sich auf USD 2,2 Mio. (GJ/24: USD 8,0 Mio.), was die dringende
Notwendigkeit unterstreicht, Finanzmittel zu sichern oder eine Partnerschaft
abzuschließen. Jaguar hob sein Portfolio für seltene Krankheiten hervor: (1)
erste Proof-of-Concept-Daten aus der Abu Dhabi-Studie, in der seine
neuartige flüssige Crofelemer-Formulierung den Bedarf an parenteraler
Unterstützung bei einem Patienten mit Mikrovilli-Inklusionskrankheit (MVID)
um bis zu 27% und bei einem Patienten mit Kurzdarmsyndrom (SBS-IF) mit
Darmversagen um bis zu 12,5% reduzierte; ein dritter SBS-IF-Patient hat
kürzlich eine ähnliche Leistung erzielt. Das Unternehmen plant, die
Ergebnisse der ersten Patienten mit Darmversagen auf der bevorstehenden
Jahrestagung der North American Society for Pediatric Gastroenterology
Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) im November vorzustellen. Nach den
vielversprechenden ersten MVID-Ergebnissen beabsichtigt das Management
außerdem, sich in Kürze mit der FDA zu treffen, um einen möglichen
schnelleren Zulassungsweg zu erörtern. Nach einem kürzlich stattgefundenen
Treffen mit der FDA wird das Unternehmen einen ergänzenden Zulassungsantrag
für Mytesi, seine Crofelemer-Tablettenformulierung mit verzögerter
Freisetzung zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs (mBC), stellen.
Kürzlich hat das Unternehmen bei der FDA einen Antrag auf Ausweisung als
Orphan-Arzneimittel für mBC gestellt. Obwohl die Pipeline vielversprechend
aussieht, hängt der Erfolg von Jaguar auch von der Sicherung der
Finanzierung in naher Zukunft ab. Das Management bekräftigte seine Pläne,
Lizenzpartnerschaften für sein Portfolio anzustreben, um eine nicht
verwässernde Finanzierung sicherzustellen. Basierend auf aktualisierten
Verwässerungsschätzungen nach dem jüngsten Kursrückgang ergibt unser
SOTP-Bewertungsmodell ein Kursziel von USD 35 (zuvor USD 40). Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: >1.600 %).

