Original-Research: UBM Development AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG 26.09.2025 / 15:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG Unternehmen: UBM Development AG ISIN: AT0000815402 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 26.09.2025 Kursziel: 31,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Auf UBM können Investoren nachhaltig bauen Trotz ihrer über 150-jährigen Börsenhistorie ist die UBM ein innovativer Immobilienentwickler, der die marktführende Stellung im Bereich Holz-Hybrid-Bau im deutschsprachigen Raum einnimmt. Die attraktive Projektpipeline mit einem avisierten Verkaufswert von 1,9 Mrd. EUR besteht zu etwa 60% aus Wohnungen in Top-Locations attraktiver Metropolen wie Wien und München und zu etwa 40% aus Büro- und 'Light Industrial'-Immobilien. Europäische Immobilienentwickler sind seit Mitte 2022 durch einen perfekten Sturm gegangen, der sich zusammenbraute aus steigenden Preisen für Baumaterialien, Energie und Dienstleistungen bei gleichzeitigem Rückgang der Immobilienpreise aufgrund höherer Zinsen, die die Finanzierungskosten der Immobilieninvestoren massiv ansteigen ließen. Dies hat zu einer Marktbereinigung geführt, deren prominentestes Opfer wohl die Signa-Gruppe um René Benko war. In dieser Zeit hat UBM nach der Devise 'Liquidität vor Profitabilität' gehandelt und ist vergleichbar gut durch die Krise gesteuert, was sich u.E. in den kommenden Jahren auszahlen wird. Denn die strukturelle Wohnungsknappheit in europäischen Metropolen verstärkt sich zunehmend und lässt seit Ende 2024 auch die Preise für Wohnimmobilien wieder ansteigen. Gleichzeitig sind die Kapazitäten der Bauindustrie im Hochbau trotz politischer Initiativen wie dem deutschen 'Bau-Turbo' weiter unterausgelastet. Die niedrige Auslastung verbessert die Verhandlungsposition für Immobilienentwickler wie UBM gegenüber den Bauunternehmen, die die Immobilien errichten. In diesem Umfeld erwarten wir für die kommenden Jahre wieder deutlich ansteigende Entwicklermargen. Die hohen Kosten für innerstädtisches Wohnen bleiben ebenso wie die Vermeidung von CO² zur Eindämmung des Klimawandels eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. UBM begegnet diesen Herausforderungen mit ihrer innovativen Holz-Hybrid-Bauweise, die nicht nur CO²-Emissionen reduziert, sondern auch eine hohe Vorfertigungsquote ermöglicht, die zur Kosteneindämmung beiträgt. In Q2 2025 ist UBM mit einem positiven EBT der Break Even geglückt. Wir prognostizieren auch für die zweite Jahreshälfte 2025 ein leicht positives EBT und für 2026 erwarten wir eine Beschleunigung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Mittelfristig sollte ein sich erholender Gewerbeimmobilienmarkt auch einen Abbau des Bestandsportfolios (Buchwert aktuell: 420 Mio. EUR) erlauben. Die frei werdenden Mittel sollten dann primär zum Ausbau der Projekte mit Wohnimmobilien, aber partiell auch zur Reduktion der Finanzverschuldung genutzt werden. Perspektivisch erwarten wir nach erfolgter Refinanzierung der in 2025 und 2026 ausstehenden Anleihen auch einen Abbau des mittelfristig zu üppigen Liquiditätsbestands von 167 Mio. EUR und eine Rückkehr zur traditionellen Dividendenpolitik mit 35-50% Ausschüttungsquote. Fazit: UBM entwickelt nicht nur besonders nachhaltige Immobilien. Auch die vorausschauende Finanzierung und die Kontinuität in der Eigentümerstruktur ist nachhaltig und bietet Investoren aus unserer Sicht langfristig attraktive Perspektiven. Wir initiieren die Coverage des Unternehmens mit einer Kaufempfehlung und einem DCF-basierten Kursziel in Höhe des Buchwerts von 31,00 EUR. 