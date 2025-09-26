Werbung ausblenden

Original-Research: UBM Development AG (von Montega AG): Kaufen

26.09.2025
Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG

26.09.2025 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG

     Unternehmen:               UBM Development AG
     ISIN:                      AT0000815402

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.09.2025
     Kursziel:                  31,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Auf UBM können Investoren nachhaltig bauen

Trotz ihrer über 150-jährigen Börsenhistorie ist die UBM ein innovativer
Immobilienentwickler, der die marktführende Stellung im Bereich
Holz-Hybrid-Bau im deutschsprachigen Raum einnimmt. Die attraktive
Projektpipeline mit einem avisierten Verkaufswert von 1,9 Mrd. EUR besteht
zu etwa 60% aus Wohnungen in Top-Locations attraktiver Metropolen wie Wien
und München und zu etwa 40% aus Büro- und 'Light Industrial'-Immobilien.

Europäische Immobilienentwickler sind seit Mitte 2022 durch einen perfekten
Sturm gegangen, der sich zusammenbraute aus steigenden Preisen für
Baumaterialien, Energie und Dienstleistungen bei gleichzeitigem Rückgang der
Immobilienpreise aufgrund höherer Zinsen, die die Finanzierungskosten der
Immobilieninvestoren massiv ansteigen ließen. Dies hat zu einer
Marktbereinigung geführt, deren prominentestes Opfer wohl die Signa-Gruppe
um René Benko war. In dieser Zeit hat UBM nach der Devise 'Liquidität vor
Profitabilität' gehandelt und ist vergleichbar gut durch die Krise
gesteuert, was sich u.E. in den kommenden Jahren auszahlen wird.

Denn die strukturelle Wohnungsknappheit in europäischen Metropolen verstärkt
sich zunehmend und lässt seit Ende 2024 auch die Preise für Wohnimmobilien
wieder ansteigen. Gleichzeitig sind die Kapazitäten der Bauindustrie im
Hochbau trotz politischer Initiativen wie dem deutschen 'Bau-Turbo' weiter
unterausgelastet. Die niedrige Auslastung verbessert die
Verhandlungsposition für Immobilienentwickler wie UBM gegenüber den
Bauunternehmen, die die Immobilien errichten. In diesem Umfeld erwarten wir
für die kommenden Jahre wieder deutlich ansteigende Entwicklermargen.

Die hohen Kosten für innerstädtisches Wohnen bleiben ebenso wie die
Vermeidung von CO² zur Eindämmung des Klimawandels eine
gesamtgesellschaftliche Herausforderung. UBM begegnet diesen
Herausforderungen mit ihrer innovativen Holz-Hybrid-Bauweise, die nicht nur
CO²-Emissionen reduziert, sondern auch eine hohe Vorfertigungsquote
ermöglicht, die zur Kosteneindämmung beiträgt.

In Q2 2025 ist UBM mit einem positiven EBT der Break Even geglückt. Wir
prognostizieren auch für die zweite Jahreshälfte 2025 ein leicht positives
EBT und für 2026 erwarten wir eine Beschleunigung der Umsatz- und
Ergebnisentwicklung. Mittelfristig sollte ein sich erholender
Gewerbeimmobilienmarkt auch einen Abbau des Bestandsportfolios (Buchwert
aktuell: 420 Mio. EUR) erlauben. Die frei werdenden Mittel sollten dann
primär zum Ausbau der Projekte mit Wohnimmobilien, aber partiell auch zur
Reduktion der Finanzverschuldung genutzt werden. Perspektivisch erwarten wir
nach erfolgter Refinanzierung der in 2025 und 2026 ausstehenden Anleihen
auch einen Abbau des mittelfristig zu üppigen Liquiditätsbestands von 167
Mio. EUR und eine Rückkehr zur traditionellen Dividendenpolitik mit 35-50%
Ausschüttungsquote.

Fazit: UBM entwickelt nicht nur besonders nachhaltige Immobilien. Auch die
vorausschauende Finanzierung und die Kontinuität in der Eigentümerstruktur
ist nachhaltig und bietet Investoren aus unserer Sicht langfristig
attraktive Perspektiven. Wir initiieren die Coverage des Unternehmens mit
einer Kaufempfehlung und einem DCF-basierten Kursziel in Höhe des Buchwerts
von 31,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4d63fe2feab1b13a77f35eac90ea6f3b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

