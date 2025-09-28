Entdecken Sie Krypto auf einem neuen Level



Krypto-Asset-Risiko: Bei Krypto-Asset-Plattformen besteht das Risiko, dass sie gehackt oder missbraucht werden und Unberechtigte so Zugang zu privaten Schlüsseln erhalten und Kryptowährungen stehlen können. Durch Marktstörungen und staatliche Eingriffe kann der Handel mit digitalen Vermögenswerten illegal werden.





25 Millionen Anleger investieren europaweit in Krypto, und digitale Währungen belegen Platz 3 der beliebtesten Anlageprodukte. Offenbar wird die Rolle digitaler Vermögenswerte in der Anlagewelt immer wichtiger.(1)







Bitcoin verstehen

Bitcoin ist die weltweit führende und am weitesten verbreitete Kryptowährung und der erste digitale Vermögenswert, der sich global durchgesetzt hat.2 Bitcoin ist eine digitale Währung, die nicht der Aufsicht von Zentralbanken oder Regierungen unterliegt und überall auf der Welt von einer Person auf die andere übertragen werden kann. Eine sichere, digitale Datenbank, die sogenannte Blockchain, verzeichnet die Transaktionen, die danach nicht mehr geändert werden können.





In Bitcoin investieren

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Bitcoin haben auch die Anlagemöglichkeiten zugenommen. So können Anleger über Krypto-Börsen direkt in einen digitalen Vermögenswert wie Bitcoin investieren. Wenn Anleger das praktische Format börsengehandelter Produkte (ETPs) bevorzugen, können sie aber auch in einen Bitcoin-ETP investieren, der über ein herkömmliches Broker-Konto zugänglich ist.

Quellen

(1) BlackRock People & Money/YouGov Plc. Alle Zahlen stammen, sofern nicht anders angegeben, von YouGov Plc. Stichprobengrösse: 36.730 Erwachsene in Belgien, Dänemark, Deutschland (3.084), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz (alle Verweise auf Europa in diesem Bericht beziehen sich auf diese 14 Länder). Die Feldarbeit wurde zwischen dem 15. März und dem 10. Mai 2024 durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Zahlen wurden gleichmässig gewichtet, um einen „Durchschnittswert“ zu ermitteln. Alle Berechnungen wurden von BlackRock durchgeführt. Die Daten aus dem Jahr 2022 beziehen sich auf die vorherige Umfrage „Next wave of ETF investors“, die YouGov Plc zwischen dem 12. August 2022 und dem 8. Februar 2023 durchgeführt hat. Die Bevölkerungszahlen basieren auf dem Bericht „World Population Prospects“ der Vereinten Nationen aus den Jahren 2024 und 2022 (Erwachsene ab 18 Jahren). Der Inhalt und die Annahmen in diesem Bericht basieren auf Daten, die direkt aus diesen Umfragen stammen.





(2) CoinGecko, Stand: 31. Dezember 2024. Basierend auf der Marktkapitalisierung von Bitcoin in Höhe von 1,8 Mrd. USD, was mehr als 50 % der gesamten Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets (ohne Stablecoins und verpackte Anlageprodukte) ausmacht.





Risikohinweise







Kapitalanlagerisiko. Investieren Sie nicht, wenn Sie nicht bereit sind, Ihr gesamtes investiertes Geld zu verlieren. Dies ist eine Investition mit hohem Risiko. Sollte ein negatives Ereignis am Markt eintreten, ist es unwahrscheinlich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.





Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht das einzige Kriterium für die Auswahl eines Produkts oder einer Strategie darstellen.





Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen sinkt oder steigt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang einer Anlage nach sich ziehen können.





Steuersätze und Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern und hängen von den persönlichen Umständen des Anlegers ab.







Das ETP richtet sich an Privatanleger, die (i) über besondere Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Produkten verfügen und die erheblichen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen, einschließlich der damit verbundenen Volatilität, kennen, (ii) ein Produkt suchen, das ein Engagement in der Wertentwicklung des Basiswerts bzw. der Basiswerte bietet, und (iii) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in das ETP investierten Betrags zu tragen. Das ETP ist nicht für Privatanleger geeignet, die einen erheblichen oder vollständigen Verlust ihrer Kapitalanlage nicht tragen können.





