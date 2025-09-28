Werbung ausblenden

Israeli bei mutmaßlicher Auto-Attacke schwer verletzt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einer mutmaßlichen Auto-Attacke eines Palästinensers im besetzten Westjordanland ist ein etwa 20-jähriger Israeli nach Angaben von Sanitätern schwer verletzt worden. Die israelische Armee sprach von einem Anschlag, der Täter sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete zu dem Vorfall westlich der Stadt Nablus, ein Lastwagen habe beschleunigt und ein Fahrzeug gerammt. Der israelische Armeesender berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, es werde die Möglichkeit geprüft, dass der Israeli versehentlich durch Schüsse der israelischen Sicherheitskräfte in Richtung des Angreifers verletzt wurde. Der Vorfall werde noch untersucht./le/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Apple mit Forderung
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen25. Sept. · dpa-AFX
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fallgestern, 14:00 Uhr · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden