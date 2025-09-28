Israeli bei mutmaßlicher Auto-Attacke schwer verletzt

RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einer mutmaßlichen Auto-Attacke eines Palästinensers im besetzten Westjordanland ist ein etwa 20-jähriger Israeli nach Angaben von Sanitätern schwer verletzt worden. Die israelische Armee sprach von einem Anschlag, der Täter sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" berichtete zu dem Vorfall westlich der Stadt Nablus, ein Lastwagen habe beschleunigt und ein Fahrzeug gerammt. Der israelische Armeesender berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, es werde die Möglichkeit geprüft, dass der Israeli versehentlich durch Schüsse der israelischen Sicherheitskräfte in Richtung des Angreifers verletzt wurde. Der Vorfall werde noch untersucht./le/DP/he