Werbung ausblenden

Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte für 119 Millionen US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte an Russel Metals . Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.

Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Klöckner & Co
S
SDAX
Russel Metals

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung an24. Sept. · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Aktien Frankfurt
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten25. Sept. · dpa-AFX
Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fallgestern, 14:00 Uhr · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden