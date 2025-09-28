Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte für 119 Millionen US-Dollar

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte an Russel Metals . Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.

Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern./he