AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro.

Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an. Damit will das Unternehmen den Umsatzanteil aus höherwertigem Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigern.

Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen.

Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch./ag/zb