Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 555 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am Sonntag angesichts des nahen Kapitalmarkttags an die weitergehende Strategie der Münchner an. Bei den Ausschüttungen sieht er Enttäuschungsrisiken. So rechnet er zwar mit einer Aufstockung der Dividende und der Aktienrückkäufe. Das Management dürfte sich aber nicht auf konkrete Ausschüttungspläne für die Zukunft festlegen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 00:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück
Münchener Rück (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden