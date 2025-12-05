W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Ausblick

Rückversicherer Swiss Re peilt 2026 Gewinn von 4,5 Milliarden Dollar an

Reuters
Zürich, 05. Dez (Reuters) - Der Rückversicherer Swiss Re legt die Messlatte für das kommende Jahr leicht höher.

2026 peilt der Schweizer Konzern einen Nettogewinn von 4,5 Milliarden Dollar an, wie die weltweite Nummer zwei der Branche am Freitag vor einer Investorenveranstaltung mitteilte. Für das laufende Jahr hatte sich Swiss Re einen Gewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar vorgenommen. Der Konzern wolle die ordentliche Dividende je Aktie in den nächsten zwei Jahren weiterhin jährlich um sieben Prozent oder mehr steigern. Swiss Re halte zudem an dem Ziel einer Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent fest. Der Rückversicherer beabsichtige, die ordentliche Dividende um ein nachhaltiges jährliches Aktienrückkaufprogramm zu ergänzen, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Millionen Dollar.

