Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Thyssenkrupp mit 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Thyssenkrupp beim Kursziel von 11,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn biete die Aktie des Industriekonzerns trotz attraktiven Aufwärtspotenzials durch den Konzernumbau nur ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Zu den Risiken zählt er die komplexe Struktur, die operative Umsetzung sowie die schwierige Konjunkturlage für die Branchen Automobil und Stahl. Positiv seien die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung an24. Sept. · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden