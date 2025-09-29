Eletronic Arts wird gekauft | Schwiegersohn von Trump mit an Bord.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street startet mit Schwung in die Handelswoche, angefacht durch eine Welle an Deals und Übernahmen. Eletronic Arts wird für $55 Mrd. von Silver Lake, Affinity Partners und dem saudischen Staatsfonds übernommen. Die Aktionäre werden mit $210 pro Aktie abgefunden. CEO von Affinity ist Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump. Auch bei der neuen Aufstellung von TikTok US, ist die Trump-Familie mit im Boot. Neben Silver Lake und Oracle, wird auch MGX neuer Teilhaber. Dass in Abu Dhabi sitzende Unternehmen hat unlängst $2 Mrd. in die Kryptoplattform Binance investiert. Die Zahlung wurde über den World Liberty Financial Stablecoin USD1 abgewickelt. Ein Krypto-Venture, mit direkten Verbindungen zur Trump-Familie.



00:00 EA-Deal | TikTok-Deal | Trump-Familie mit im Boot

03:47 Weitere Deals | Berichtsaison Q3 | Goldlöckchen-Szenario

10:12 Ausblick: Zahlen | Wirtschaftsdaten

11:48 Zinssenkung | Inflationsfaktoren

17:44 Kenvue | Cannabis-Aktien

19:30 Alibaba | Nike | Shutdown

20:44 Börsenaufsicht: Berichte bald nur noch halbjährig?



